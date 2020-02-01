» اليوم.. صرف معاشات فبراير

01 فبراير 2020 - 10:32 ص

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة تبدأ اليوم السبت 1 فبراير في صرف جميع المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضافت في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه أنه سيتم صرف المعاشات من خلال كل منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر.

جدير بالذكر أن المتعارف عليه هو أن المعاشات تنفد من منافذ هيئة التأمين الصحي في اليوم الأول من الشهر في حين تصرف المعاشات من البريد في اليوم الخامس ومن البنوك في اليوم العاشر.