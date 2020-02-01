رقم قياسي.. إنفاق السعوديين يفوق التريليون

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن تقارير اقتصادية كشفت وصول إنفاق المواطنين في المملكة إلى أرقام قياسية خلال عام 2019 المنقضي لأول مرة.

وحسب "صدي" ارتفع إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 1.02 تريليون ريال خلال العام المنقضي 2019، وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين إلى 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار ريال في 2018 ، ليصل حجم الإنفاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى 264.7 مليار ريال بارتفاع سنوي 7.2 %.

وحسب الصحيفة ذاتها، ترجع زيادة الإنفاق إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع، كما حققت مبيعات البيع نموًا سنويًا 22 .8 % لتبلغ 285 .3 مليار ريال في 2019 مقارنةً بـ232 مليار ريال في 2018.

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