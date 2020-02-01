  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنور قرقاش

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

مصري بالصين

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

هشام عشماوي

عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

نانسي عجرم

بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

الطيب و الخشت

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الاهلى

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

نجيب محفوظ وسيد قطب

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ"شاي الوزة"

الحياة السياسية

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ "شاي الوزة"
كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ "شاي الوزة"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

كاتب سعودي: الشيطان لا يريد منك أن تزني أو تسرق

#

غضب تركي من إيران

#

صورة نادرة تجمع قتلى قيادات فيلق القدس مع سليماني

#

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

سخر الكاتب السعودي تركي الحمد من مسمى "فيلق القدس"  الإيراني الذي قاتل في كل مكان تريده إيران، إلا القدس.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "عندما أقرأ "فيلق القدس" تطوف بالذهن نكتة قديمة.. تقول النكتة: "إن أحدهم ذهب إلى مطعم وطلب شوربة دجاج، فلما أتت الشوربة وذاقها، لم يجد فيها طعم الدجاج، فلما احتج على ذلك، قال له النادل: طبيعي..عمرك لقيت وزة في شاي الوزة".

وتابع ساخرًا: "شوربة دجاج بدون دجاج، وشاي وزة بدون وزة، وفيلق قدس دون قدس".

وأوضح الحمد أنه طوال تاريخ البشر، لم يستطع نظام سياسي شمولي مغلق لباب المجتمع أن يصمد إلى الأبد، وآخر مثال هو الاتحاد السوفيتي.. إيران الملالي ليست استثناءً وسوف تسقط، فهذه هو قانون التاريخ.

يذكر أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قد تم اغتياله في الثالث من الشهر الماضي، عبر طائرة أمريكية مسيرة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق
» حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة
» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل
» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم
» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار
» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة
» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود
» بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا
» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني