أرقام صادمة عن إصابات ووفيات كورونا في الصين

01 فبراير 2020 - 09:33 ص

ارتفع عدد الوفيات من ضحايا فيروس "كورونا" الجديد إلى 258 حالة، كما وصل عدد المصابين بالمرض إلى 11791 مصابًا، حسبما نشرته "بي بي سي".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه تشو هونج لان نائب رئيس المدينة أن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية غير كافية.

يذكر أن المرض انتشر في عديد من البلاد واتخذت بعض البلاد إجراءات احترازية خوفًا من انتشار الفيروس وكانت أبرزهم الولايات المتحدة التي منعت استقبال الوافدين إلي بلدها ممن زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر مدينة "ووهان" عاصمة إقليم "هوبي" وسط الصين، هي مركز انتشار الفيروس سريع الانتشار .