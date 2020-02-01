"ترامب": متفائل بمشاورات سد النهضة

01 فبراير 2020 - 09:19 ص

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تفاؤله من مباحثات سد النهضة متوقعًا الوصول إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف، حسبما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض.

يذكر أن البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماعات واشنطن الثلاثاء مع ممثلي الخزانة الأمريكية والبنك الدولي أشار إلى أن وزراء الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق مبدئي ضمن الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل، حسما نشرت "شكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن مصر وإثيوبيا والسودان قرروا خلال مفاوضات في واشنطن تأجيل توقيع اتفاق نهائي حول سد النهضة علي النيل الأزرق حتى آخر فبراير.