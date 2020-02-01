  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى يحذر كارتيرون: متتكلمش في الموضوع دا تاني

بيل جيتس

رد فعل مفاجيء من "بيل جيتس" على زواج ابنته من مصري

رضا عبد العال

نصيحة من كلمتين من رضا عبد العال لـ"فايلر" تضمن له هزيمة الهلال

فايلر

تعرف على مفاجأة "فايلر" لخداع الهلال السوداني

كورونا

تفاصيل عودة 306 مصري من "ووهان" الصينية

سامح شكري

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات "سد النهضة".. ومطالب مصر

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

تعليق ناري لـ محمود سعد على سجال شيخ الأزهر و"الخشت"

القطار

بطل واقعة قطار الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

فيروس

«فيروس كورونا».. مصائب قوم عند الأطباء المصريين فوائد؟

سيدة تموت داخل مطعم أمام الناس .. وهذا آخر ما قالته

آخر الأخبار

جثة
جثة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عبر "جوجل".. آخر ما كان يبحث عنه قتيل نانسي عجرم قبل السرقة

#

اغتصاب فنانة داخل شقتها بالهرم أمام ابنها

#

آخر ما كتبته "آل الشيخ" قبل دخول العمليات

#

وفاة مذيعة قناة العربية .. وهذا آخر ما قالته

سيدة تموت

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على قصة مأساوية حدثت لسيدة بريطانية أثناء تناولها الطعام مع ابنتها .

وقالت الصحيفة إن السيدة "كارين هوبكنز" كانت تتناول الطعام مع ابنتها "ريانون إيفانز" بأحد مطاعم المملكة المتحدة.

وقالت ابنتها: كنا نتناول الطعام بشكل طبيعي ، وفجأة وجدت أمي تلوك شيئا في فمها بشكل متواصل فسألتها إن كانت بخير فلم ترد ووقتها فهمت أنها تختنق فضربتها على ظهرها فبدأت تسعل وتقول (أنا راحلة .. أنا راحلة) .. وبعدها أتى أحد الموجودين بالمطعم لمساعدتها لكنها سقطت على الأرض.

وأضافت: توفيت بعد وصول سيارة الإسعاف بـ25 دقيقة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي
» فنانة شهيرة تتعرض لعلقة ساخنة بسبب فيلمها المثير للجدل
» سيدة تموت داخل مطعم أمام الناس .. وهذا آخر ما قالته
» فنانة شهيرة: جوزني رجعني بيت أهلي ليلة الدخلة
» ابنة ماجدة الصباحي تكشف السر الذي أخفته والدتها عن الكل لمدة 30 سنة
» فنان شهير: "موت الفجأة" وراء قرار اعتزالي
» الكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الصين
» ماكرون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إنذار تاريخي"
» بروكسل.. إنزال العلم البريطاني من مباني الاتحاد الأوروبي
» السويد يسجّل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد"
» «خالد منتصر»: «الفتوحات الإسلامية».. تاريخ أسود يجب الاعتذار عنه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني