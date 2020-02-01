» سيدة تموت داخل مطعم أمام الناس .. وهذا آخر ما قالته

01 فبراير 2020 - 07:31 ص

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على قصة مأساوية حدثت لسيدة بريطانية أثناء تناولها الطعام مع ابنتها .



وقالت الصحيفة إن السيدة "كارين هوبكنز" كانت تتناول الطعام مع ابنتها "ريانون إيفانز" بأحد مطاعم المملكة المتحدة.



وقالت ابنتها: كنا نتناول الطعام بشكل طبيعي ، وفجأة وجدت أمي تلوك شيئا في فمها بشكل متواصل فسألتها إن كانت بخير فلم ترد ووقتها فهمت أنها تختنق فضربتها على ظهرها فبدأت تسعل وتقول (أنا راحلة .. أنا راحلة) .. وبعدها أتى أحد الموجودين بالمطعم لمساعدتها لكنها سقطت على الأرض.



وأضافت: توفيت بعد وصول سيارة الإسعاف بـ25 دقيقة.



