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سامح شكري: ترامب يعطي أهمية كبيرة لمفاوضات سد النهضة

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سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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المصريون ـ متابعات

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي اهمية كبيرة لمفاوضات سد النهضة وهذا ظهر عند مقابلة وزراء الري قبل بدء المفاوضات، مشيرا الى أن جولة المفاوضات حول قضية سد النهضة كانت لمدة أربع أيام متواصلة.
وأضاف " شكري "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"،  المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة  أن المشاورات حول قضية سد النهضة تناولت قضايا مهمة ومركزية فيما يتعلق بجدول ملء خزان سد النهضة والقواعد التي تحكم حالات الجفاف الممتد موضحا  أنه كان هناك أيضا تناول قضايا  مثل آليات المراجعة والمواد الخاصة لحل المنازعات.
وأشار "وزير الخارجية "  إلى أنه تم صياغة ورقة استغرقت معظم وقت التفاوض وتم تحديد الثلاث عناصر الرئيسية والأولية وتعد تلك العناصر هي نسبة كبيرة من الاتفاق النهائي حول أزمة سد النهضة.

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