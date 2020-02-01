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وزير الخارجية يكشف آخر تطورات "سد النهضة".. ومطالب مصر

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بخصوص سد النهضة، كانت مطولة حيث استغرقت 4 أيام متواصلة.
وأشار الى أن المشاورات تناولت قضايا مركزية ومهمة فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة والقواعد الحاكمة لحالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء، وخلال التشغيل طويل الأمد.
وأضاف " وزير الخارجية "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"،  المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الجمعة أنه كانت هناك بعض القضايا الأخرى مثل المراجعة والمواد الخاصة بحل المنازعات، مشيرًا إلى أنه جرى إرجاء الموضوعين القادمين للجولة القادمة منوها أنة كان هناك توجه للتوقيع على ما جرى الانتهاء إليه من قبل وزراء ري الدول الثلاث، في ضوء الطبيعة الفنية لهذه القضايا وارتباطها بجداول وتصريفات سد النهضة وقواعد حاكمة لهذه التصريفات وأسلوب الملء وتدارك مواضع الجفاف.
وأشار "سامح شكري" إلى أنه سيتم تناول القضايا الأخرى خلال الجولات القادمة، لافتا إلى أن الفرق الفنية مستمرة إلى حين عودة الوزراء في يومي 11 و12 فبراير المقبلين مشدد علي أن هناك إقرارا بأن يتم في غضون 30 يومًا التوصل إلى اتفاق نهائي شامل يضم كافة العناصر المختلفة للاتفاق.

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