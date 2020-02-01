» الكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الصين

01 فبراير 2020 - 12:20 ص

طلبت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، من مواطنيها عدم السفر إلى الصين ودعت المتواجدين في الأخيرة إلى سرعة مغادرتها.



وأرجعت الخارجية الكويتية ذلك، في بيان صحفي، إلى انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصا منھا على سلامة المواطنين الكويتيين.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المعنية وإجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة وذلك حرصا على سلامتھم.

و نصحت الوزارة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الدول التي ظھرت فيھا حالات اصابة بھذا الفيروس بتفادي السفر اليھا في الوقت الراھن.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.







