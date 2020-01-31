  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تفاصيل عودة 306 مصري من "ووهان" الصينية

سامح شكري

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات "سد النهضة".. ومطالب مصر

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

تعليق ناري لـ محمود سعد على سجال شيخ الأزهر و"الخشت"

القطار

بطل واقعة قطار الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

فيروس

«فيروس كورونا».. مصائب قوم عند الأطباء المصريين فوائد؟

الدولار والذهب

استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

سد النهضة

عاجل.. مصر: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

أمطار على الإسكندرية

شديد البرودة ليلًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

السعودية

بالصور.. الأمن السعودي يعيد مشهدًا حدث أيام الرسول (ص)

أبو الغيط

«أبو الغيط»: صفقة القرن استسلام.. وحدث تاريخي غدًا

سقوط 5 قذائف قرب قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالعراق

عرب وعالم

اطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة على عسقلان
اطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة على عسقلان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعترف.. 34 جنديًا أصيبوا في هجوم إيران

#

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف أمريكيين

#

استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين

#

سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين قرب بغداد

أفاد الجيش العراقي بسقوط 5 قذائف هاون، الجمعة، على مقربة من قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "5 قذائف هاون سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى (شمال) ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر (الجيش العراقي)".
وأضافت الخلية أن "سقوط القذائف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".
من جانبه، قال مصدر في الجيش العراقي، للأناضول، إن المروحيات الأمنية حلقت بكثافة فوق القاعدة وفي محيطها عقب الهجوم.
وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل سليماني.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الصين
» ماكرون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إنذار تاريخي"
» بروكسل.. إنزال العلم البريطاني من مباني الاتحاد الأوروبي
» السويد يسجّل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد"
» «خالد منتصر»: «الفتوحات الإسلامية».. تاريخ أسود يجب الاعتذار عنه
» تعليق بطلة واقعة قطار الإسماعيلية على "سوبر بابا"
» صحيفة أمريكية: من الصعوبة التعامل بجدية مع "صفقة القرن"
» فايلر: الأهلي يلعب للفوز دائمًا.. وأثق في عبور الهلال
» "السكة الحديد" تكشف حقيقة رفع أسعار القطارات المكيفة
» ضربة قوية للهلال قبل مواجهة الأهلي
» "كورونا" يحول ووهان الصينية إلى مدينة "أشباح"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني