العراق: نطمح لموقف عربي شامل لدعم القضية الفلسطينية‎

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شدد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، على ضرورة أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر السبت، شاملا لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعاصمة المصرية القاهرة، عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب، حسب ما نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأعرب الحكيم عن "دعم العراق ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وقال بهذا الخصوص: "نطمح في الاجتماع الوزاري يوم غد السبت، أن يكون شاملا لدعم القضية الفلسطينية".
وأطلع عباس، الوزير العراقي، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وخطورة إعلان صفقة القرن المزعومة، وضرورة مواجهتها، بحسب المصدر.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبحضور سفراء دول الإمارات والبحرين وعُمان.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
ووصل الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق الجمعة، القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية السبت، بطلب من فلسطين. -

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