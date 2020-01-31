» تعليق بطلة واقعة قطار الإسماعيلية على "سوبر بابا"

31 يناير 2020 - 10:40 م

قالت الطفلة خديجة، بطلة واقعة قطار الإسماعيلية، إنها تبلغ من العمر 11 عاما، وكانت تشعر بالخوف عند سقوطها على قضبان القطار، ولكن خوفها الأكبر كان على والدها.



وأضافت "خديجة"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كنت خايفة القطار يلمس بابا"، لافتة إلى أن والدها كان يطمئنها في أثناء مرور القطار بجانبهما، متابعة: "بابا كان بيقولي متخفيش ربنا معانا".

