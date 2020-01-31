بطل واقعة قطار الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

31 يناير 2020 - 10:20 م

أكد محمد محمود فرغلي، بطل واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بـ "سوبر بابا"، أنه شاهد ابنته تسقط بين القضبان، و لم يستطع أن يفعل شيء سوى أن يتوجه لها، معقبا: "نزلت تحت القطار ويا نطلع أو نموت احنا الاثنين".



وأوضح "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه كان يتمن أن يقف القطار، معلقا: "الدنيا اتقلبت، والقطار الرصيف التاني وقف"، لافتا إلى أن صياح المواطنين على الرصيف كان مرتفعا، وكنت أشعر به.

