بسبب "كورونا".. إيران توقف الرحلات الجوية مع الصين

31 يناير 2020 - 10:20 م

أعلنت إيران، الجمعة، توقيف جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين مؤقتا؛ لمنع وصول فيروس "كورونا الجديد" إلى البلاد.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال نمكي إنه اجتمع في وقت سابق اليوم مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جيهانغير؛ لبحث تدابير مواجهة الفيروس.

وأوضح أنه تقرر خلال الاجتماع توقيف جميع الرحلات من وإلى الصين مؤقتا؛ لمنع وصول الفيروس إلى البلاد.

وأضاف أن بلاده لم تسجل أي إصابة بالفيروس لحد الآن، وستجلي أكثر من 70 مواطنا إيرانيا يقيمون في مدينة ووهان الصينية؛ حيث ظهر الفيروس أول مرة.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في سوق بووهان الصينية (وسط) في ديسمبر/كانون أول الماضي، لينتشر لاحقا في عدة بلدان.