» "السكة الحديد" تكشف حقيقة رفع أسعار القطارات المكيفة

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المصريون ـ متابعات

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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حقيقة ما تردد بشأن زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بواقع 10?، نافية الأمر جملة وتفصيلا.
وأكدت الهيئة- في بيان رسمي-، عدم وجود نية لديها لزيادة أجور السفر فى الوقت الحالى .

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