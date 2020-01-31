القبض على مُتوعد لاعبي الأهلي بالقتل

31 يناير 2020 - 09:46 م

ألقت الشرطة السودانية القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل مباراة الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وذكرت الشرطة السودانية أن عملية القبض على ناشر الفيديو تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد ميداني وتم تحديد مخبأ المتهم ومداهمته والقبض عليه بواسطة مباحث شرطة ولاية القضارف عن طريق فريق مختص بتنسيق وتعاون تام مع مباحث شرطة ولاية الخرطوم، ليتم القبض عليه واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والهلال السوداني مساء غد السبت، على ملعب الأخير، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل لدور الثمانية، فيما يحتاج الهلال للفوز على المارد الأحمر من أجل حجز بطاقة الصعود للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.