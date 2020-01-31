«فيروس كورونا».. مصائب قوم عند الأطباء المصريين فوائد؟

طالب برلمانيون وعضو بمجلس نقابة الأطباء، بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء ليصل إلى 3 آلاف جنيه، ذلك في أعقاب ظهور فيروس «كورنا الجديد»، الذي أثار ذعرًا صحيًا عالميًا، وتسبب في وفاة نحو 213 شخصًا، وإصابة أكثر من 9692 شخصًا.

وظهر كورونا، لأول مرة في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، التي تعتبر منشأ الفيروس المميت، حيث اكتشف لأول مرة نهاية ديسمبر الماضي، وانتقل الفيروس الغامض إلى عدد من الدول بعدما اجتاح عدد من القرى في بلده الأم الصين.

سامي المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قال إن زيادة بدل العدوى للأطباء مهم للغاية، نظرًا للمخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم.

وأضاف لـ«المصريون»، أن هناك مطالبات ومساعي كثيرة من أجل زيادة بدل العدوى للأطباء بالقدر الذي يستحقونه، متابعًا: «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بهذا الأمر فسبق وطالبت به اللجنة وكذلك النقابة».

وطالب، الجهات المعنية بالاهتمام بهذا المطلب، الذي يُعد حق أصيل لكل الأطباء، عبر أنه نوه بأن هناك قواعد وأمور قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ الخطوة.

من جهته، قال الدكتور سمير على توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء معرضون على مدار الساعة للعدوى، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون مع عشرات الحالات المرضية يوميًا وبالتالي قد ينتقل مرض أحدهم إليه بسهولة، ما يشير إلى أهمية الاستجابة لمطلب زيادة العدوى في أسرع وقت.

وأوضح لـ«المصريون»، أن بدل العدوى وزيادته حق أصيل لكل طبيب، خاصة أن مهنة الطبيب تجعله عرضة لمخاطر كثيرة.

إلى ذلك، قال إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، إن زيادة بدل عدوى الأطباء بات أمرًا ضروريًا، لا سيما بعد انتشار عدد من الأوبئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خاصة لـ«المصريون»، أن البدل الذي يحصلون عليه حاليًا ضئيل جدًا ولا يرتقي لحجم المخاطر التي يتعرضون لها، مشيرًا إلى ضرورة وقوف الدولة بجوارهم.

من جانبه، تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأشار «أبو طالب»، إلى أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم، فهناك أطباء دفعوا ثمن العدوى غاليًا من حياتهم، في حين أن هناك فئات أخرى كوكلاء النيابة والقضاة يتقاضون بدل عدوى ثلاثة أضعاف البدل المقرر للأطباء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجري على قطاع من الأطباء والتمريض، وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بآخر، متابعًا أن هناك حكمًا قضائيًا صُدر لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى.

وتساءل أبو طالب: "هل لا يعلم رئيس الوزراء أن قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي واحد دولار، وهي سابقة لم نرها في أي دولة"، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل العدوى.