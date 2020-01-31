استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

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الطيب حسين

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الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار يوم أمس الخميس في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء 15.87 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك الأهلي 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصرسجلت العملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فبلغ 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع.

الذهب

كذلك استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 695 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب:

جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 699 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 800 جنيه.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5592 جنيهًا.


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