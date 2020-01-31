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فايلر: الأهلي يلعب للفوز دائمًا.. وأثق في عبور الهلال

الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر
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هاني عبد الصبور

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الهلال

فايلر

قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لمباراة الهلال السوداني، غدًا السبت.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني إن فريقه يخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي. وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد.

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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