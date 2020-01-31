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حبس سائق.. ودليل الإدانة «البصقة»

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حبس سائق.. ودليل الإدانة «البصقة»
حبس سائق.. ودليل الإدانة «البصقة»
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قصت محكمة بريطانية بسجن سائق لمدة شهرين، بعد أن بصق على راكب دراجة وهو يصيح: "صبي مثلي الجنس"، إثر التوصل إليه من خلال تتبع الحمض النووي للبصقة.

وأدين فيصل علي زادة (23 عامًا) بالإساءة إلى "فيليب هوارد" بينما كان يستقل سيارته، عندما كانا يقفان في إشارة المرور عند بوابة "نوتينج هيل" في لندن.

تمكنت الشرطة من مطابقة عينات اللعاب التي تركها الهجوم الذي وقع في 27 مارس من العام الماضي وتوصلت إلى الجاني، الذي أحيل إلى المحكمة بعد تسعة أشهر من الهجوم وأدين في 24 يناير الجاري.

قال القاضي صموئيل جوزي: "أنا مرتاح تمامًا (للحكم) لأنك عندما فعلت ذلك، كنت واعيًا، وكان أمرًا متعمدًا، كما يتضح من قولك مثليي الجنس". وأضاف: "لا أعتقد أن اعتذارك له ندم حقيقي"،

وأدين بالاعتداء عن طريق البصق وسجن لمدة ثمانية أسابيع. كما أُمر بدفع تعويض قدره 150 جنيهًا إسترلينيًا، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


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