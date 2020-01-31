رسميًا.. برشلونة يضم البرازيلي «فيرنانديز» 5 سنوات

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المصريون

فيرنانديز

توصل مسئولو برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، لإتفاق مع بالميراس البرازيلى، من أجل ضم ماتيوس فيرنانديز سيكيرا، لمدة 5 سنوات جارية، بداية من الصيف المقبل.

قال بيان برشلونة، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى، "تويتر"، إن النادى توصل إلى اتفاق مع بالميراس بشأن ضم اللاعب ماتيوس فيرنانديز سيكيرا، الذي سيلتحق بالفريق الكتالوني، بداية من الأول من شهر يوليو المقبل، بعقد مدته 5 مواسم، وبلغت قيمة قيمة الصفقة 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، بينما تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 300 مليون يورو.

وبدأ ماتيوس صاحب الـ21 عاما، مسيرته ضمن صفوف فريق بوتافوجو، عام 2016، وخاض مع الفريق 85 مباراة، قبل أن ينضم لصفوف فريق بالميراس فى 2018.

وكان برشلونة، قد توصل لاتفاق، اليوم الجمعة مع سبورتينج براجا البرتغالى لضم مهاجمه الشاب فرانسيسكو ترينكاو بدءًا من يونيو المقبل مقابل 31 مليون يورو، ووقع اللاعب عقداً مدته 5 مواسم تنتهى فى صيف 2025 ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم، برصيد 43 نقطة، خلف الغريم التقليدى ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 46 نقطة، بعد مرور 21 جولة.


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