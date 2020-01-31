بالصور.. الأمن السعودي يعيد مشهدًا حدث أيام الرسول (ص)

31 يناير 2020 - 09:03 م

أعادت السلطات الأمنية في السعودية، مشهدًا حدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، للظهور مجددًا، عند مداهمة وكر لصناعة الخمور، حيث سكبت هذه المواد على الأرض.

وكشفت دوريات محافظة الدرب في السعودية، عن مصنع للخمور في وادي عتود، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتمكن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط وادي عتود بالقرب من بئر قديم استخدم لسحب المياه، وجرى التحفظ على 17 جالونا، فيها يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن "دوريات المحافظة تمكنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، وجرت مداهمة الموقع أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار، فيما تم ضبط وإتلاف الكمية قبل توزيعها.

وأوضح القحطاني، أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة، لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

وكان الصحابة رضى الله عنهم، قد سكبوا الخمور على الأرض عندما نزل الأمر الإلهي بتحريمها.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال "ما كان لنا خمر غير فضيخكم الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حُرِّمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل".