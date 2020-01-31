  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

عاجل.. مصر: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

السعودية

بالصور.. الأمن السعودي يعيد مشهدًا حدث أيام الرسول (ص)

أبو الغيط

«أبو الغيط»: صفقة القرن استسلام.. وحدث تاريخي غدًا

الهلال

ضربة قوية للهلال قبل مواجهة الأهلي

فيروس كورونا - أرشيفية

مفاجأة.. دولة تنجح في علاج مصاب بـ"كورونا"

خالد منتصر

«خالد منتصر»: «الفتوحات الإسلامية».. تاريخ أسود يجب الاعتذار عنه

فيروس

بشرى سارة من ألمانيا.. لقاح جديد ضد فيروس "كورونا"

الشيخ ابو العزم طه

وفاة خطيب الجمعة بالوراق.. وهذا آخر ما قاله

البرلمان الكويتي

القبض على نجل نائب كويتي (التفاصيل كاملة)

الخارجية

مصر تصدر توضيحًا بشأن مفاوضات سد النهضة

أثناء ضبط مخالفة..

بالصور.. الأمن السعودي يعيد مشهدًا حدث أيام الرسول (ص)

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء

#

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الأمن السعودي وإرهابيين

#

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

#

الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام

أعادت السلطات الأمنية في السعودية، مشهدًا حدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، للظهور مجددًا، عند مداهمة وكر لصناعة الخمور، حيث سكبت هذه المواد على الأرض.

وكشفت دوريات محافظة الدرب في السعودية، عن مصنع للخمور في وادي عتود، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتمكن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط وادي عتود بالقرب من بئر قديم استخدم لسحب المياه، وجرى التحفظ على 17 جالونا، فيها يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن "دوريات المحافظة تمكنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، وجرت مداهمة الموقع أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار، فيما تم ضبط وإتلاف الكمية قبل توزيعها.

وأوضح القحطاني، أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة، لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

وكان الصحابة رضى الله عنهم، قد سكبوا الخمور على الأرض عندما نزل الأمر الإلهي بتحريمها.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال "ما كان لنا خمر غير فضيخكم الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حُرِّمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس سائق.. ودليل الإدانة «البصقة»
» نهاية دموية.. يحتجز 23 طفلاً للانتقام من أبناء قريته
» الإسماعيلي يضم مهاجم منتخب أوغندا
» حالة وحيدة تنقل السوبر الإفريقي خارج قطر
» الصفاقسي التونسي يضم نجم الأهلي 6 أشهر
» القبض على نجل نائب كويتي (التفاصيل كاملة)
» ظهير المنتخب ينتقل إلى «ملطية» التركي
» إصابة 19 شرطيًا في انقلاب سيارة أمن مركزي بمطروح
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال
» الموت يفجع الشيخ محمود الطبلاوي
» الدوري السعودي.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على أبها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني