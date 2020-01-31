» الإسماعيلي يضم مهاجم منتخب أوغندا

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أوغندا

المصريون

الإسماعيلي

تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان مع المهاجم الدولي الأوغندي "باتريك كادو" خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربي وكمبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل أهدافا دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي احتضنتها مصر.

وأبدى المدير الفنى رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات.

ومن المقرر أن يصل اللاعب لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء اجراءات التأشيرة و كافة الأوراق الخاصة به.


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