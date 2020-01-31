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500 مشجع للأهلي في مباراة الهلال السوداني

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الهلال السودانى يعلن حضور 60 ألف مشجع لمباراة الأهلي

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الاهلى

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خصص الهلال السوداني 500 تذكرة لجماهير الأهلي في ملعب الجوهرة، الذي يحتضن اللقاء الحاسم بين الفريقين، غدًا السبت.

وقال مسئولو النادي السوداني أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.


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