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"كاف":

حالة وحيدة تنقل السوبر الإفريقي خارج قطر

الرياضة

الزمالك والترجى
الزمالك والترجى
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أمير سعد

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كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد، عن حالة وحيدة تؤدى إلى نقل مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها يوم 14 فبراير المقبل من قطر.

وقال المصدر ذاته إن نقل مباراة السوبر الإفريقي يتوجب أن يكون هناك مبررات تثبت أن هناك خطورة وتهديدات تؤثر على سلامة كرة القدم واللاعبين ومن الممكن أن يقع عليهم ضرر.

وتابع: يتعين على نادي الزمالك تقديم إثباتات وحقائق ومعلومات يقتنع بها الكاف على غرار ما حدث مع المغرب في عام 2015 عندما اعتذرت عن استضافة أمم إفريقيا استنادا إلى وباء الإيبولا وخشية انتشاره وقام المسئولون المغاربة بتقديم تقرير الصحة العالمية وغيرها من التي فندتها ونجحت من خلالها فى تفادى وقوع أية عقوبات عليها.

ولفت إلى أن مسألة الحقوق الإعلانية والتسويقية المنتظر أن يحصل عليها الاتحاد القطري المستضيف للقاء السوبر وفق تعاقدات تم إبرامها مع الكاف سيتم الإتفاق عليها فى حالة قناعة الاتحاد الإفريقي بمبررات مسئولى الزمالك ونقل اللقاء خارج الدوحة.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف أن وفدا من القلعة البيضاء سيسافر إلى المغرب اليوم لعرض وجهة نظر الزمالك أمام المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن أسباب عدم رغبة المجلس الأبيض خوض لقاء السوبر الأفريقى أمام الترجى بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأرسل مجلس الزمالك ملفا كاملا باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية إلى كاف يحتوى على رسائل بالتهديدات التي تلقاها رئيس الزمالك بقتل لاعبى الفريق الأبيض حال خوضهم السوبر بقطر بجانب شكوى الإتحاد القطري ضد مرتضى منصور إلى الجهات القضائية والفيفا وكذلك بعض الفيديوهات التحريضية من أبواق إعلامية قطرية لدعم الإرهاب على مصر.

وتضمن الملف الذي قام بإرساله مجلس الزمالك قائمة الفريق الأبيض لمواجهة السوبر الأفريقى أمام الترجى إلى كاف أمس جميع التهديدات التى تلقاها النادي إلى الجهات المنوطة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب مشددا على رغبته فى توفير الحماية للفريق واللاعبين.

وِشدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه على إستعداد للعب السوبر الأفريقى فى أى بلد داخل القارة حتى على ملعب الترجى بتونس مبديا اندهاشه من إصرار كاف على خوض اللقاء فى قارة أسيا.


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