» القبض على نجل نائب كويتي (التفاصيل كاملة)

31 يناير 2020 - 07:41 م

قالت صحيفة كويتية، إن الشرطة ألقت القبض على نجل برلماني بعد تعمده الاصطدام بسيارة فتاة.

ولم تكشف صحيفة "الراي" التي أوردت النبأ عن اسم النائب أو نجله.

وقالت إنه تم احتجاز نجل عضو "مجلس الأمة"، بعد تعمده اصطدامه بسيارة فتاة عمدًا، حين كان يقود سيارة المجلس.

وأشارت إلى أنه على إثر الواقعة حضر رجال الأمن وتم ضبط نجل النائب، بعد محاولته التهجم عليهم.

كما ضبطت السيارة التي يقودها، وكذا التحفظ على سيارة الفتاة لعرضها على الخبير الفني كونه "حادث تصادم عمدي"، وفق المصدر ذاته.

وفي أبريل 2019، ألقي القبض على نجل برلماني كويتي، إثر تعمده دهس وافد آسيوي يعمل في مطعم شهير على شارع الخليج العربي، ما تسبب في إصابته بكسر في الساق، وذلك لرفضه دخوله إلى المطعم.

وقال مصدر أمني آنذاك إن العامل أفاد في شكواه لرجال أمن العاصمة، بأنه فوجئ بابن النائب يتجه نحوه مسرعًا بسيارته مما تسبب في إصابته بكسر في ساقه، وذلك على خلفية رفضه دخوله إلى المطعم.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، نقلت صحف كويتية، أن النائب ماجد المطيري قام بتهريب نجله بعد القبض عليه واثنين من أصدقائه قي دورية أمنية، لقيادته السيارة دون رخصة قيادة.

وعقب صدور أمر بضبط نجل النائب ومرافقيه، ألقى رجال الأمن عليهم، وجرى التحقيق معهم.