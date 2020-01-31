» ظهير المنتخب ينتقل إلى «ملطية» التركي

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المصريون

الدورى التركي

كريم حافظ

ملطية

حصل مسئولو نادي ملطية سبور التركي، اليوم الجمعة، على توقيع كريم حافظ الظهير الأيسر لقاسم باشا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صور من إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب معلقين: « المصري كريم حافظ في نادي بتورك يني ملطية سبور بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حتى نهاية الموسم الحالي".

واجتاز كريم حافظ الكشف الطبي مع فريقه الجديد صباح اليوم وسينضم للتدريبات المسائية استعدادا للمباراة القادمة في بطولة الدوري التركي الممتاز.

وكان حافظ قد انتقل إلى فريق قاسم باشا قادما من صفوف اسطنبول باشاك شهير خلال لمدة 6 أشهر في شهر فبراير عام 2019.


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