اجراءات صحية مشددة بحق القادمين من الصين

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وزارة الصحة

الحجر الصحي

رصدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، خطة تأمين طبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، حسبما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا وهي "فترة حضانة المرض".

وبحسب بيان اليوم، حرصت الوزيرة على التأكد من إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية.

كما أشرفت على توزيعهم، إضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وإمدادها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني من أي أمراض مزمنة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلى المستشفى، في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وذكر مجاهد ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

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