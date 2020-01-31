زواج مسنيْن يقلب السعودية

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السعودية اليوم

زواج مسنين

أثيرت ضجة عبر مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، حول زواج مسنيْن بعد 22 عامًا من افتراقهما.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مواطنًا في الثمانين من عمره تزوج من زوجته السابقة الستينية بعد انفصالهما منذ 22 عاما بسبب خلاف أسري.

وأوضحت أن الزوجين المنحدرين من محافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، ظلا معا 30 عاما قبل أن ينفصلا منذ عقدين من الزمن.

وقال ابنهما الأكبر وهو المخرج محمد أبوحريد في تغريدة على صفحته الرسيمة في "تويتر"، "كان والدي ووالدتي يعيشان بسلام ووئام طوال 30 عاما، لكن خلافا أسريا أنهى رحلة زواجهما المثالية قبل 22 عاما".

وتابع "بعد طلاقهما وقعت على عاتقي الكثير من المسؤوليات ومنها رعاية أشقائي، بل إن تعرض والدي للجلطة ضاعف مسؤولياتي، وكان الأمل رغم مضي السنوات يلازمني في لم الشمل من جديد وعودة والدي ووالدتي إلى بيت الزوجية".

وأكمل: "كنت خلال الأسابيع الماضية في مهمة عمل في الرياض، حين تلقيت اتصالا من والدي الشيخ مرعي أبو حريد، إذ بادرني بطلب الزواج من والدتي، وعندها غالبتني الدموع في موقف استحضرت فيه الكثير من التفاصيل والأحداث".

واستطرد "شاورت والدتي وأخذت رأيها في طلب والدي، فوافقت فورا وحددت المهر بـريال واحد فقط، راجية من الله أن يجعل قبولها لوالدي الطاعن في السن مرضاة لله أولا".

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