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حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة إفريقية 4 سنوات

الرياضة

منتخب اليد
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اتحاد الكرة يُهدد الأهلي بهذه العقوبات

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المصريون

كرة اليد

قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد حرمان تونس، من تنظيم اي مسابقة في لعبة كرة اليد لمدة 4 سنوات، سواء كانت متعلقه بالاندية او بالمنتخبات.

كما قرر الاتحاد الافريقي، تغريم الاتحاد التونسي 15 ألف يورو، على ما حدث من الجماهير.

وفاز منتخب مصر على تونس، الأحد الماضي، بنتيجة 27-22 في مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، ليتأهل الفراعنة مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وألقت الجماهير التونسية، الزجاجات على صالة رادس المستضيفة لنهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في الدقيقة 28 ليغادر المنتخب المصري الصالة، وتتوقف المباراة.


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