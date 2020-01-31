» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس بروفة للسوبر

31 يناير 2020 - 05:13 م

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الاستهانة بمواجهة أول أغسطس الأنجولي غدًا، السبت، رغم حسم التأهل بالجولة الماضية مشيرًا إلى أن اللقاء مهم من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة في الدوري الممتاز وبطولة إفريقيا.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم في أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، مشددًا على أن كل اللاعبين في حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس كان على سبيل إراحته حرصًا على عدم الإجهاد.

وأوضح كارتيرون: "لاعبي الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبي، لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدوري لكنني عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن خوض مباراة بطل أنجولا في الثالثة عصرا وسط الرطوبة والحرارة المرتفعة يعتبر قاسيا على اللاعبين، لكنه لا يسوق أعذارًا، موضحًا أنه يجب على اللاعبين اللعب في أي مناخ.

وعن عودة الحارس محمود عبدالرحيم جنش للفريق، فقد أعرب كارتيرون عن سعادته بذلك الأمر، معتبرًا عودته للزمالك مهمة كونه رمزًا وواحدًا من أفضل الحراس، مؤكدًا "لاشك في أنه سيكون إضافة للفريق".

وتابع كارتيرون حديثه بأنه من المهم جدا أن يكون هناك استشفاء للاعبين حتى يكونوا جاهزين لضغط المباريات محليا وإفريقيا، موضحًا أنه حتى يحقق الفريق نتائج فلا بد من مجهود عالٍ من الجميع، مشددًا على أنه لن يقبل بأي استهتار من اللاعبين لأنه حتى يفوز الفريق بالبطولة يجب العمل بقوة من الجهاز الفني واللاعبين.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدًا، السبت، على ملعب 11 نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.