وفاة خطيب الجمعة بالوراق.. وهذا آخر ما قاله

31 يناير 2020 - 05:11 م

نعى نشطاء على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، خطيب مسجد بمنطقة الوراق بالجيزة، توفي اليوم أثناء خطبة الجمعة، معتبرين وفاته على المنبر من علامات حسن الختام.

ويقول النشطاء، إن الشيخ أبو العزم طه كان يلقي خطبة الجمعة بمسجد الحبيب بشارع المعهد الديني الوراق، عندما توفي اليوم. ووفق مصلين، فإن آخر ما نطق به في خطبته قبل وفاته مباشرة قوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا".

وشيعت جنازة الشيخ "أبوالعزم" بعد عصر اليوم بمنطقة الوراق، وأظهرت مقاطع فيديو حشود كبيرة من أهالي المنطقة أثناء مشاركتهم في تشييعه، وسط حالة من الحزن والترحم عليه.

