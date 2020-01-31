» قرعة صعبة لريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا

31 يناير 2020 - 04:52 م

أسفرت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا، التي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهات صعبة للريال وبرشلونة بدور الثمانية التي تقام في أيام الرابع والخامس والسادس من فبراير المقبل.

وأوقعت القرعة أتلتيك بيلباو في مواجهة برشلونة، وصيف بطل الكأس في الموسم الماضي، في حين سيلتقي بلنسية حامل اللقب مع غرناطة.

أما ريال مدريد، فسيلتقي ريال سوسييداد، بينما تشهد المواجهة الأخرى في دور الثمانية، لقاء فياريال مع ميرانديس المنافس في دوري الدرجة الثانية.