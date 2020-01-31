مفاجأة بشأن فيروس "كورونا" ورائها "بيل جيتس"

توقع الملياردير العالمي بيل جيتس، في عام 2019، ظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم.

وفي سلسلة وثائقية صدرت على نتفليكس، تنبأ خلالها جيتس بظهور فيروس ما في إحدى أسواق الصين، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.

وفي حلقة بعنوان "الوباء القادم"، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، حذر جيتس من أن العالم "غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي".

وأبرزت هذه الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة: «جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المخلوط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر».

وفي السياق ذاته ذكر جيتس: «أن العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات، التي غالبا تحتاج سنوات لعلاجها والقضاء عليها».

ويشار إلى أن كورونا انتشر بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، فيما أفادت الصين، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.