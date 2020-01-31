  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد منتصر

«خالد منتصر»: «الفتوحات الإسلامية».. تاريخ أسود يجب الاعتذار عنه

الشيخ ابو العزم طه

وفاة خطيب الجمعة بالوراق.. وهذا آخر ما قاله

فيروس

بشرى سارة من ألمانيا.. لقاح جديد ضد فيروس "كورونا"

أرشيفية

زواج مسنيْن يقلب السعودية

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 سجينًا

ماركل

شائعة عن "ماركل" تهز البيت الملكي

بيل جيتس

مفاجأة بشأن فيروس "كورونا" ورائها "بيل جيتس"

زكية هداية

مصرع صحفيين في حادث بعد ساعات من العثور على صحفية «مشنوقة»

أرشيفية

«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

الصحفية رحاب بدر

تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي

مفاجأة بشأن فيروس "كورونا" ورائها "بيل جيتس"

آخر الأخبار

بيل جيتس
بيل جيتس
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

#

بالأسماء.. فيروس "كورونا" يغزو 22 دولة

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

#

مصر والصين تبحثان سبل التعاون لوقف فيروس"كورونا"

العالم

الصين

فيروس كورونا

ووهان

توقع الملياردير العالمي بيل جيتس، في عام 2019، ظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم.

وفي سلسلة وثائقية صدرت على نتفليكس، تنبأ خلالها جيتس بظهور فيروس ما في إحدى أسواق الصين، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.

وفي حلقة بعنوان "الوباء القادم"، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، حذر جيتس من أن العالم "غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي".

وأبرزت هذه الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة: «جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المخلوط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر».

وفي السياق ذاته ذكر جيتس: «أن العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات، التي غالبا تحتاج سنوات لعلاجها والقضاء عليها».

ويشار إلى أن كورونا انتشر بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، فيما أفادت الصين، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهير المنتخب ينتقل إلى «ملطية» التركي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال
» الدوري السعودي.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على أبها
» الموت يفجع الشيخ محمود الطبلاوي
» صحيفة بريطانية: أزمة مرتقبة بين محمد صلاح و«كلوب»
» حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة إفريقية 4 سنوات
» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس بروفة للسوبر
» تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي
» قرعة صعبة لريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا
» «جنش»: لن أتعجل العودة
» سبب صادم وراء العثور على 5 جثث بأكتوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني