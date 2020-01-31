مقترح برلماني بتغير اسم «جنوب الوادي» إلى «قنا»

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

قنا

جنوب الوادي

تقدم النائب محمود عبد السلام، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان في ضوء المادتين (133) و(234) من اللائحة الداخلية للبرلمان، بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى اسم "جامعة قنا"، بعد انفصال جامعتي سوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، وأصبح كل محافظة لها جامعتها المستقلة وباسم نفس المحافظة.

وأضاف النائب في المقترح، أن جامعة جنوب الوادي سميت بهذا الاسم منذ إنشائها بسبب أنها جامعة تشمل جميع محافظات جنوب الوادي ومقرها محافظة قنا، مؤكدًا أن بعد عدة سنوات صدر قرار بإنشاء جامعة سوهاج ثم قرار بإنشاء جامعة أسوان ثم جامعة الأقصر، وأيضًا جامعة البحر الأحمر، ما يستلزم تغيير اسم جامعة جنوب الوادي على غرار ذلك إلى جامعة قنا.


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