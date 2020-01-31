» «جنش»: لن أتعجل العودة

31 يناير 2020 - 04:42 م

أعرب محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مشيرا إلى أنه بدأ المران وتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذي أكد له أنه عندما يكون جاهزا فسيتم إشراكه في الوقت المناسب.. مبينا أنه لن يتعجل العودة للمباريات.





وأضاف جنش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم في أنجولا، أن الزمالك يضم لاعبين جيدين وهدفه الفوز بالبطولة لأنه نادي بطولات وهدفنا المنافسة.





كما أشار جنش إلى أن شهر فبراير سيكون مهما جدا للفريق،ويجب أن نركز فيه ونكون يدا واحدة.. واعدا جماهير الزمالك بأن القادم أفضل.



