«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

ينافس النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الشهر بنادي ليفربول، بعد أن قدم أداءًا كبيرًا مع الريدز خلال يناير الجاري.





ترشح كل من أليسون بيكر جوردان هندرسون، لاعبا ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير المقدمة من الدوري الإنجليزي، فيما غاب النجم المصري محمد صلاح.





ثنائي الريدز يتواجدا في القائمة رفقة أجويرو لاعب مانشستر سيتي وديكوريه لاعب واتفورد وجراليش لاعب أستون فيلا وبيريز لاعب ليستر سيتي وستيفنز لاعب ساوثهامبتون.