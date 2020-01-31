  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد منتصر

«خالد منتصر»: «الفتوحات الإسلامية».. تاريخ أسود يجب الاعتذار عنه

الشيخ ابو العزم طه

وفاة خطيب الجمعة بالوراق.. وهذا آخر ما قاله

فيروس

بشرى سارة من ألمانيا.. لقاح جديد ضد فيروس "كورونا"

أرشيفية

زواج مسنيْن يقلب السعودية

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 سجينًا

ماركل

شائعة عن "ماركل" تهز البيت الملكي

بيل جيتس

مفاجأة بشأن فيروس "كورونا" ورائها "بيل جيتس"

زكية هداية

مصرع صحفيين في حادث بعد ساعات من العثور على صحفية «مشنوقة»

أرشيفية

«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

الصحفية رحاب بدر

تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي

«صلاح» ينافس على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد

#

صلاح أول لاعب عربي ومصري يتوّج بجائزة أفضل لاعب

#

أزمات «صلاح» مع اتحاد الكرة عرض مستمر

#

«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح

ليفربول

الريدز

ينافس النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الشهر بنادي ليفربول، بعد أن قدم أداءًا كبيرًا مع الريدز خلال يناير الجاري.

ترشح كل من أليسون بيكر جوردان هندرسون، لاعبا ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير المقدمة من الدوري الإنجليزي، فيما غاب النجم المصري محمد صلاح.

ثنائي الريدز يتواجدا في القائمة رفقة أجويرو لاعب مانشستر سيتي وديكوريه لاعب واتفورد وجراليش لاعب أستون فيلا وبيريز لاعب ليستر سيتي وستيفنز لاعب ساوثهامبتون.

أداء هندرسون الرائع خلال الشهر في وسط الملعب الدفاعي وقيادته للريدز في 5 انتصارات متتالية وهدفه ضد وولفرهامبتون ترشح بهم لتلك الجائزة.


أليسون أيضًا بأربعة مباريات بشباك نظيفة وتمريرة حاسمة أكثر من رائعة أمام مانشستر يونايتد جعلوه يترشح لتلك الجائزة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهير المنتخب ينتقل إلى «ملطية» التركي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال
» الدوري السعودي.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على أبها
» الموت يفجع الشيخ محمود الطبلاوي
» صحيفة بريطانية: أزمة مرتقبة بين محمد صلاح و«كلوب»
» حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة إفريقية 4 سنوات
» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس بروفة للسوبر
» تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي
» قرعة صعبة لريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا
» «جنش»: لن أتعجل العودة
» سبب صادم وراء العثور على 5 جثث بأكتوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني