سبب صادم وراء العثور على 5 جثث بأكتوبر

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أرشيفية
أرشيفية
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الطيب حسين

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الحوادث

شقة سكنية

اخبار الحوادث

5 جثث باكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة قبل قليل، عن سبب وفاة 5 أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر.

وكان قد تم العثور على جثث 5 عمال صباح اليوم داخل شقة سكنية تحت الإنشاء، وتبين أنهم عمال بمشروع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحريات أنه مساء أمس الخميس، أشعل العمال الخمسة "أخشاب" لتدفئتهم داخل إحدي غرف شقة تحت التشطيب بالمشروع، بعد إغلاق نوافذها وبابها.

وأضافت التحريات أن الغرفة مساحتها لم تتجاوز الـ10 أمتار، موضحة إلى أن إغلاق نوافذ الغرقة، وإشعال النيران داخلها، تسبب في مصرعهم إثر تعرضهم للاختناق.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية بمشروع تحت الإنشاء بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فوده رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث 5 عمال داخل مشروع تحت الإنشاء بنطاق القسم. على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، والرائد محمد غريب معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن العمال المعثور على جثثهم، يعملوا بالمشروع مكان البلاغ، ولقيوا مصرعه إثر الإختناق، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. ‎


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