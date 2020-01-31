فيديو.. هروب المصلين من رصاص شرطة الاحتلال بالأقصى

31 يناير 2020 - 02:45 م

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته الأقصى بعد صلاة الفجر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لهروب المصلين بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، وردد الفلسطينيين الهتافات والتكبير بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مصادر بالأوقاف، قالت إن نحو 30 ألف فلسطيني استطاعوا أداء صلاة الجمعة بالمسجد، رغم الإجراءات الإسرائيلية التي منعت الكثيرين من الدخول تحت حجج أمنية.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الشرطية في محيط البلدة القديمة والشوارع المؤدية إليها والطرقات المؤدية إلى المسجد



