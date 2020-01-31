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السبانخ خطر علي هؤلاء

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السبانخ
السبانخ
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متابعات- أمينة عبد العال

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مرضى السكر

السبانخ

مرضي الكلي

بالرغم من أن السبانخ من الخضروات التي لها قيمة غذائية كبيرة إلا أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناولها.

واستعرضت "صدي" هذه الفئات بناء علي تقارير طبية تم نشرها.

مرضي السكر

لأنها تسبب انخفاض في نسبة السكر بالدم عند تداخلها مع الأدوية المعالجة للسكر.

مرضي الكلي

لإحتوائها علي مادة الأوكسالات التي تزيد من فرض تكون بلورات الكالسيوم علي الكلي.

الأطفال أقل من 4 أشهر

خاصة أن الأطفال أقل من  4 أشهر يكونون عرضة للإصابة باضطراب في الدم لاحتوائها علي النترات مما يؤثر سلبا علي قدرة خلايا الدم الحمراء علي حمل الاكسجين ونقله إلي الخلايا.

مرضي الحساسية

خاصة المرضي بحساسية اللاتكس لأنها قد تسبب الطفح الجلدي والحكة الشديدة وسيلان الأنف والسعال.

المقبلون علي إجراء العمليات الجراحية

لأنها تخفض معدلات السكر في الدم فيجب تناول السبانخ لمدة أسبوعين علي الأقل قبل الخضوع إلي العملية الجراحية.

متناول  دواء"وارفارين"

لاحتواء السبانخ علي نسبة كبيرة من فيتامين ك الذي يتعارض مع الدواء لتجلط الدم لأنه يعمل علي تخثر الدم.


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