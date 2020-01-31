قروض مالية ببطاقة التموين.. الوزراء يكشف الحقيقة

31 يناير 2020 - 02:10 م

أكد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تقديم وزارة التموين قروض مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية غير صحيحة.

وأفاد المركز أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا توجد صحة لتقديم الوزارة قرض مالي ميسر بضمان البطاقات التموينية، ولافتة إلي أن البطاقات فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها ولا يجود سداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخري.

جدير بالذكر أنه تم زيادة وتكثيف المعروضات من المنتجات والسلع التموينية في كافة منافذ وفروع الجمعيات الاستهلاكية ، إلي جانب أنه جاري حاليا تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها علي المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين.