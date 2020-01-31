تفاصيل مصرع المدير التنفيذي لأوراسكوم

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وفاة

مصرع

الرماية

خالد بشارة

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيى الزراع المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن جثة خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم، الذى لقى مصرعه صباح اليوم على الطريق الدائرى بمنطقة الرماية.

وقررت النيابة انتداب لجنة فنية لفحص السيارة ومعرفة سبب الحادث وفحص كاميرات المرور الخاصة بالطريق، وكذلك طلب تحريات المباحث حول الحادث.

بداية الحادث بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من قيادات الطريق الدائري أفاد بانقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بالسور الحديدي للطريق أعلى منطقة الرماية.

وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين في الحادث ورفع السيارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة ملاكى ماركة مرسيدس g63 ، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري وتوفي قائدها في الحال.


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