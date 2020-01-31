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أزمة جديدة بين "صلاح" و" يورجن كلوب"

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على ما يبدو أن اللاعب المصرى محمد صلاح والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، على بوادر أزمة جديدة مع مدربه الألماني يورجن كلوب بسبب أولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أنه فى حال مشاركة صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد، ستكون هناك أزمة بينه وبين مدربه يورجن كلوب".

وأضافت الصحيفة، أن المسئولين في مصر يقولون إن قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو يرجع إلى محمد صلاح كما فعل في أولمبياد لندن 2020.

وتابعت الصحيفة، أنه لا بد أن يتخذ قرار بشأن موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو قبل حلول شهر يونيو المقبل.

وكان يورجن كلوب، أكد أن سيتحدث مع محمد صلاح، لمعرفة رأيه بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.


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