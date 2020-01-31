لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

31 يناير 2020 - 01:22 م

" حمقى للغاية".. بهذه العبارة هاجم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين ، لأنهم رفضوا صفقة القرن.

وأضاف كوشنر في تصريحات لموقع Middle East Eye البريطاني: " لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، لقد ظنوا أنَها لن تكون جيدة كما اتضح. أعتقد أنهم يبدون حمقى للغاية الآن".

وواصل هجومه على الفلسطينيين بالقول : " ربما يحتاج الفلسطينيون إلى قليل من الوقت لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في شكل من أشكال التفاوض حول خطتهم، إذا كان الفلسطينيون مستعدين لتقديم عرض مضاد على الطاولة.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنه وفقا لما يتعلق بتقرير المصير فإن "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي.

وأضاف كارتر أن تنفيذها يعني فقدان الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ فترة طويلة وهو "حل الدولتين" .

يأتي هذا في الوقت الذي حضر فيه بعض ممثلين لدول عربية في المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي لإعلان صفقة القرن.