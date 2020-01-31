  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

بعد مجلس الشيوخ.. جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

فيروس كورونا

بالأسماء.. فيروس "كورونا" يغزو 22 دولة

البنك المركزي

بشري سارة من البنك المركزي للممولين المصريين

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

الصحفية رحاب بدر

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

ارشيف

مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

خسارة لفيسبوك

اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

سكين

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

الحياة السياسية

لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"
لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن لن تنجح لهذه الأسباب

#

الأمن الإسرائيلي يحذر من "صفقة القرن"

#

قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

#

الرئيس التونسي يصف "صفقة القرن" بـ"مظلمة القرن"

الفلسطينيين

كوشنر

صفقة القرن

حمقى للغاية

" حمقى للغاية".. بهذه العبارة هاجم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين ، لأنهم رفضوا صفقة القرن.

وأضاف كوشنر في تصريحات لموقع Middle East Eye البريطاني: " لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، لقد ظنوا أنَها لن تكون جيدة كما اتضح. أعتقد أنهم يبدون حمقى للغاية الآن".

وواصل هجومه على الفلسطينيين بالقول : " ربما يحتاج الفلسطينيون إلى قليل من الوقت لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في شكل من أشكال التفاوض حول خطتهم، إذا كان الفلسطينيون مستعدين لتقديم عرض مضاد على الطاولة.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنه وفقا لما يتعلق بتقرير المصير فإن "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي.

وأضاف كارتر أن تنفيذها يعني فقدان الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ فترة طويلة وهو "حل الدولتين" .

يأتي هذا في الوقت الذي حضر فيه بعض ممثلين لدول عربية في المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي لإعلان صفقة القرن.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» ياسمين صبري تستفز رواد مواقع التواصل بهذا الشيء
» بريطانيا تنضم لقائمة ضحايا "كورونا "
» كريمة: نشر الزوجة صور زوجها على فيسبوك تفاهة
» أحمد عيد يسخر من رئيس الزمالك.. بهذه الطريقة
» رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن لن تنجح لهذه الأسباب
» التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"
» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية
» "القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية
» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة
» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق
» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني