» طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

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وكالات - الدويني فولي

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وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، نصيحة لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المركز السعودي للوقاية من الأمراض إنه "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وحرصا على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم وحتى تتم السيطرة التامة على المرض".

?وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة صحية طارئة عامة تثير قلقا عالميا

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

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