» ياسمين صبري تستفز رواد مواقع التواصل بهذا الشيء

31 يناير 2020 - 01:02 م

نشرت الفنانة ياسمين صبري علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام" صورة جديدة من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها.

و تظهر في الصورة بإطلالة جذابة حيث ارتدت "جمبسوت" أسود بأكمام متوسطة الطول، وساعة يد فخمة من دار الأزياء العالمية" cartier " وبلغ سعرها 393.612 ألف ريال أي ما يعادل مليون و657 ألف جنيه مصري، مما أستفز متابعيها علي موقع التواصل، حسما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكرأن رواد مواقع التواصل استنكروا سعر الساعة ورد البعض مستهجما سعرها واصفا إياه بالمبالغ فيه.