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كريمة: نشر الزوجة صور زوجها على فيسبوك تفاهة

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الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
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إيمان هاني

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أحمد كريمة

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أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن جروبات الفيسبوك السرية تعتبر من وسائل إلهاء المواطنين وإشغالهم بتوافه الأمور التي لا تسمن ولا تغنى من جوع.

 وأضاف كريمة، في تصريحات صحفية ، بأن انتـشار الفيسبوك له تأثيرات سلبية، خاصة في مجال العبادات أو العمل أو المذاكرة، معقبا: " مؤخرا بدأ المواطنون يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي داخل المساجد والكنائس".

وتابع :"كما أن نشر صور السيدات لأزواجهن على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي "سذاجه وتفاهة"،ترفعوا عن هذا العبث، ولا بد أن يكون هناك ثقة بينهما، هذا يعد اتهاما صريحا من الزوجة لزوجها بأنها لا تثق فيه ،معقبا :" الزوجة التي لا تأمن زوجها تعين له مخبر".

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