بعد مجلس الشيوخ.. جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

31 يناير 2020 - 11:53 ص

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إنه وفقا لما يتعلق بتقرير المصير فإن "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي.

وأضاف كارتر أن تنفيذها يعني فقدان الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ فترة طويلة وهو "حل الدولتين" .

يأتي هذا في الوقت الذي حضر فيه بعض ممثلين لدول عربية في المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي لإعلان صفقة القرن.

يذكر أن 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ بعثوا برسالة للرئيس ترامب تنسف صفقة القرن.

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ : التبني أحادي الجانب لسيادة إسرائيل على القدس وكل المستوطنات في الضفة الغربية ووادي الأردن يضمن رفض الفلسطينيين للخطة، ويمهد الطريق أمام ضم جزئي أو كلي للضفة الغربية، وهو تجاهل تام للقانون الدولي.

وتضمنت الرسالة أيضا : " الخطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير و تقوض حل الدولتين وسينجم عنها جزر أو كانتونات فلسطينية محاطة بأراض إسرائيلية.

كما أن توقيت الكشف عن الخطة بالتزامن مع إدانة نتنياهو بتهم رشى يثير انزعاجا كبيرا حول نوايا ترامب بالتدخل في العملية الانتخابية الإسرائيلية .