» أحمد عيد يسخر من رئيس الزمالك.. بهذه الطريقة

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سخر أحمد عيد عبد المالك، نجم نادى الزمالك السابق، من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى بعدما أرسل قائمة الفريق المشاركة فى السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي التونسي.

وكتب "عبد المالك" عبر "تويتر" :" كنت نايم تعبان ومش متابع بقالي كام ساعة وتقريبا قائمة السوبر اتبعتت ونزلت المرادي".

ويشير اللاعب إلى أحاديث رئيس النادى بعدم إرسال قائمة الفريق وعدم خوض اللقاء بدولة قطر.

ويواجه الزمالك الترجي التونسي، منتصف فبراير المقبل فى لقاء السوبر الأفريقي.



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