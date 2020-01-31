بالأسماء.. فيروس "كورونا" يغزو 22 دولة

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انتشار فيروس ووهان كورونا

تسلل فيروس "كورونا" الجديد إلى 3 دول أخرى جديدة، متخطيا الحواجز والعقبات التي اتخذت لمنع انتشاره، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنه أصاب 9692 شخصا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.

فيما أظهرت أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" حتى مساء الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا به إلى ما يقرب 10000 شخص.

وانتشر فيرس "ووهان كورونا" في هذه الدول التي وصل إليها هذا الفيروس وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (3 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)

8- اليابان (14 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (8 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (6 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (9 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (6 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (إصابتان على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)


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